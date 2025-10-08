«Больше ничего не нужно». Аршавин — о признании Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин объяснил, почему выбрал нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября. В первом осеннем месяце Глушенков забил пять голов в рамках чемпионата России.

«Провёл ударно два матча с «Краснодаром» и «Оренбургом», забил пять мячей – думаю, больше ничего не нужно», — приводит слова Аршавина официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).