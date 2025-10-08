Игорь Осинькин назвал главную проблему Игнатова в «Спартаке»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике своей команды Михаиле Игнатове. Он перебрался в южный клуб из «Спартака» на правах свободного агента.

«У Михаила много таланта и по-настоящему большой потенциал. Но умение играть под давлением — это то, чему ему надо учиться. Игнатов прошёл хорошую школу в «Спартаке», но пока не достиг статуса 100-процентного игрока стартового состава. Он достаточно много времени считался молодым-перспективным в родном клубе, и нужно было уже что-то менять. Сегодня он у нас, и мы видим его потенциал. К сожалению, за пару дней до моего назначения в «Сочи» Миша получил перелом и только в последнем туре полноценно вернулся, выйдя на замену. Сейчас нам всем вместе надо бороться за всё — за место в составе, за очки, за голы. За место клуба в РПЛ. Надеюсь, что в менее сложной ситуации, чем всегда бывает в «Спартаке», под меньшим давлением, Игнатов проявит те качества, которые у него видели болельщики и тренеры. Ему нужно сделать этот шаг, чтобы из перспективного футболиста превратиться в мастера», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.