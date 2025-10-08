Скидки
Червиченко: ЦСКА заслуженно лидирует в РПЛ — армейцы не ошиблись с тренером

Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о лидирующем в чемпионате России ПФК ЦСКА. Летом армейцев возглавил Фабио Челестини.

«ЦСКА заслуженно лидирует в чемпионате. Они с тренером не ошиблись. Армейцы — фундаментальная команда, они так строятся. Во-первых, есть большое количество своих ребят, которым доверяют. На фоне покупных звёзд свои молодые ребята выглядят лидерами — это Кисляк, Глебов и Обляков.

У ЦСКА всё спокойно, они покупают людей по месту. Есть хорошее предложение за игроков? Они не держатся за них и сразу продают. И покупают на их место других. Работает конвейер, не как в «Спартаке», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

