ЦАР — Гана. Прямая трансляция
19:00 Мск
Фернанду Мейра заявил, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов прямо сейчас

Фернанду Мейра заявил, что «Зенит» мог бы выиграть Лигу чемпионов прямо сейчас
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Зенита», а ныне футбольный агент Фернанду Мейра считает, что из всех российских команд наибольшими шансами на победу в Лиге чемпионов УЕФА обладают сине-бело-голубые. С конца февраля 2022-го все российские команды отстранены от международных турниров. Наивысшее достижение клубов РПЛ в Лиге чемпионов — 1/4 финала.

— Какая российская команда могла бы сейчас выиграть Лигу чемпионов?
— «Зенит». У него больше всего шансов. Клуб имеет самых подготовленных игроков, — приводит слова Мейры «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

