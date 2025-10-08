Ибрагима Конате и Магнес Аклиуш не приняли участия в тренировке сборной Франции

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибрагима Конате и полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш отсутствовали на тренировке во вторник, 7 октября, сообщает Get French Football News.

У Конате лёгкая травма четырёхглавой мышцы. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам надеется на его восстановление к игре «трёхцветных» с Азербайджаном.

Магнес Аклиуш также отсутствовал на тренировке во вторник. Игрок, получивший вызов в сборную во второй раз, был замечен на индивидуальной тренировке вдали от товарищей по команде.

После двух проведённых матчей отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 Франция занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков. 10 октября французам предстоит встреча с Азербайджаном, а 13 октября – с Исландией.