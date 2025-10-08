Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагима Конате и Магнес Аклиуш не приняли участия в тренировке сборной Франции

Ибрагима Конате и Магнес Аклиуш не приняли участия в тренировке сборной Франции
Комментарии

Центральный защитник «Ливерпуля» Ибрагима Конате и полузащитник «Монако» Магнес Аклиуш отсутствовали на тренировке во вторник, 7 октября, сообщает Get French Football News.

У Конате лёгкая травма четырёхглавой мышцы. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам надеется на его восстановление к игре «трёхцветных» с Азербайджаном.

Магнес Аклиуш также отсутствовал на тренировке во вторник. Игрок, получивший вызов в сборную во второй раз, был замечен на индивидуальной тренировке вдали от товарищей по команде.

После двух проведённых матчей отбора на чемпионат мира по футболу — 2026 Франция занимает первое место в своей группе, набрав шесть очков. 10 октября французам предстоит встреча с Азербайджаном, а 13 октября – с Исландией.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Азербайджан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Мбаппе не тренировался со сборной Франции и может не сыграть с Азербайджаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android