Роналду — первый футболист-миллиардер в истории, состояние игрока оценивается в $ 1,4 млрд

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером, сообщает Bloomberg. Состояние 40-летнего игрока оценивается в $ 1,4 млрд.

В указанную сумму входят деньги от контрактов со спонсорами, заработная плата в клубе и доходы от коммерческой деятельности. Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. По новому контракту, который звёздный нападающий подписал минувшим летом, он зарабатывает более € 400 млн в год.

За саудовскую команду Криштиану провёл 111 матчей и забил 98 голов. Всего на счету крайнего нападающего 1060 игр на взрослом уровне за клубы, 799 голов и 257 результативных передач.

