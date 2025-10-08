Игорь Осинькин оценил форму экс-форварда «Локомотива» Камано после трансфера в «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о нападающем южной команды Франсуа Камано. Ранее футболист выступал за московский «Локомотив», после чего успел поиграть в чемпионате Саудовской Аравии.

«После Саудовской Аравии Камано четыре месяца находился без клуба. Он поддерживал форму в Гвинее, но к скоростям нашего чемпионата Франсуа, конечно, надо заново привыкать. Камано хорошо работает, его общий уровень мастерства не подлежит сомнению. Мы считаем, что он должен принести пользу «Сочи» своим опытом и классом», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.