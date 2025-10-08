Рабьо — о Нкунку: он отличный игрок

30-летний французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо рассказал о полузащитнике «россонери» Кристофере Нкунку, с которым уже выступал в «Пари Сен-Жермен», а также в сборной Франции.

«Он отличный игрок, эффективный у ворот, техничный, способный прорываться и возвращаться, чтобы забить. Аллегри рад его видеть. Он дополнительное оружие в атаке, которое будет необходимо в борьбе за скудетто. У него правильный настрой, ему просто нужно набраться сил. В целом «Милан» – отличная команда, возможно, немного проседает в обороне из-за травм», — приводит слова Рабьо La Gazetta dello Sport.

В нынешнем сезоне Нкунку провёл в составе «Милана»четыре матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.