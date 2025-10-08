Скидки
Флорьян Товен — о вызове в сборную Франции: будто это был мой первый раз

Комментарии

32-летний французский вингер «Ланса» Флорьян Товен рассказал о своих впечатлениях после вызова в состав национальной команды.

«В какой-то момент я был так далёк от сборной, что приходилось реалистично оценивать ситуацию, но, честно говоря, когда ты футболист, ты всегда держишь это в глубине души, особенно когда уже принимал участие в игре национальной команды. Как ни странно, это мой не первый вызов, но у меня такое чувство, будто это мой первый раз, потому что мне пришлось пережить очень трудные моменты, так что такое ощущение», — приводит слова Товена Get French Football News.

В нынешнем сезоне Товен провёл в составе «Ланса» семь матчей во французской Лиге 1, в которых отметился двумя забитыми мячами.

