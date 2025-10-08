Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов раскрыл, почему признал Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре

Радимов раскрыл, почему признал Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему выбрал нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября. В первом осеннем месяце Глушенков забил пять голов в рамках чемпионата России.

«Во-первых, покер в одной игре, а это вообще не каждый в жизни может сделать. Во-вторых, железно вернул себе место в стартовом составе. В-третьих, в матче с чемпионом и лидером чемпионата «Краснодаром» сделал гол и голевую передачу. Вообще в этих матчах Глушенков выглядел мобильно и, самое главное, в этом месяце преодолел конфликт с самим собой», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

Материалы по теме
«Больше ничего не нужно». Аршавин — о признании Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android