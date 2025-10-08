Радимов раскрыл, почему признал Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов объяснил, почему выбрал нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября. В первом осеннем месяце Глушенков забил пять голов в рамках чемпионата России.

«Во-первых, покер в одной игре, а это вообще не каждый в жизни может сделать. Во-вторых, железно вернул себе место в стартовом составе. В-третьих, в матче с чемпионом и лидером чемпионата «Краснодаром» сделал гол и голевую передачу. Вообще в этих матчах Глушенков выглядел мобильно и, самое главное, в этом месяце преодолел конфликт с самим собой», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).