«Нас вообще все тогда похоронили». Осинькин — об опыте борьбы за выживание в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал о своём опыте борьбы за выживание в Мир Российской Премьер-Лиге.

«В 2016 году «Кубань» уже практически вылетела. Я принял команду за четыре тура до конца. На следующий день мы проиграли «Мордовии», которая тоже была аутсайдером, и нас вообще все уже похоронили. Но затем мы обыграли «Локомотив» с «Динамо». Во многом из-за этого динамовцы и вылетели из Премьер-Лиги. К сожалению, даже этих шести очков нам не хватило. В последнем туре проиграли «Уралу» и попали только в стыки. Но для «Кубани» сами по себе эти победы были очень ценными. За предыдущие 26 туров команда выиграла всего четырежды, а за последние четыре — дважды. Понятно, что девять лет назад и «Кубань», и я были в другом статусе. Там была концовка сезона, а здесь только треть прошла. Но определённый опыт борьбы за выживание я ещё тогда приобрёл, и он всегда останется со мной», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.