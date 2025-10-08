Ди Натале: сомнений по поводу Влаховича нет, но «Ювентус» не готов бороться за скудетто

Легенда Серии А Антонио Ди Натале считает, что Душан Влахович должен быть основным центральным нападающим «Ювентуса», но полагает, что «бьянконери» на данный момент не входят в число команд, способных выиграть скудетто.

«Не думаю, что «Ювентус» готов бороться за титул чемпиона Италии. Но у них есть шансы попасть в Лигу чемпионов и успешно выступить в Европе. В этом сезоне две ничьи: с «Боруссией» и «Вильярреалом». Очевидно, критика сейчас касается психологии: если вы — «Ювентус» и играете вничью пять матчей подряд, это проблема. Влахович продемонстрировал выдающиеся результаты в «Фиорентине», а с тех пор, как перешёл в «Ювентус», каждый год забивает двузначные числа. Он никогда не забьёт 30 голов за сезон, но он всё равно отличный игрок, тот, кто играет решающую роль», — приводит слова Ди Натале Tuttosport.

После шести сыгранных туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 12 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.