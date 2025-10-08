Скидки
Матчи сборной России с Ираном и Боливией обслужит зарубежная бригада арбитров

Ближайшие товарищеские матчи национальной команды России с Ираном и Боливией обслужит бригада арбитров из Черногории. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Встреча с Ираном состоится 10 октября в Волгограде. Игра с Боливией пройдёт 14 октября в Москве.

Главным арбитром обеих встреч назначен рефери ФИФА Никола Дабанович. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Владан Тодорович и Срджан Йованович. Резервными арбитрами назначены россияне. На матче с Ираном работать будет Рафаэль Шафеев, на игре с Боливией – Антон Фролов.

Напомним, сборная России отстранена от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с 2022 года.

