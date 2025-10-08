«Жёсткий металл, типа Linkin Park». Пальцев — о предпочтительной музыке перед играми

Центральный защитник «Краснодара» Валентин Пальцев рассказал, какую музыку предпочитает слушать перед матчами, чтобы правильно настроиться. В текущем сезоне на счету Пальцева 10 матчей во всех турнирах и один забитый мяч за махачкалинское «Динамо» и четыре игры во всех турнирах в составе «Краснодара».

— Какую музыку чаще всего слушаешь перед матчем, чтобы настроиться?

— Что-то типа жёсткого металла, типа Linkin Park какой-нибудь, такие вот песни. Помогают настроиться на игру? Да, нормально, — приводит слова Пальцева пресс-служба «Краснодара».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).