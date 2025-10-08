«Страсбург» и «Лион» интересуются игроком «Брентфорда» Фабиу Карвалью

ФК «Страсбург» следит за 23-летним португальским полузащитником «Брентфорда» Фабиу Карвалью, сообщает Sky Sports.

Французский клуб интересовался Карвалью с начала календарного года, но «Брентфорд» ранее отказывался продавать форварда. Однако на старте нынешнего сезона футболисту достаётся мало игрового времени. В борьбу за подписание игрока также готовы включиться «Лион» и «Штутгарт».

В этом сезоне английской Премьер-лиги игрок провёл на поле менее 100 минут, однако отметился забитым мячом в ворота «Челси». По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 14 млн.