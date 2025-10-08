Осинькин: на каждом месте я трудился долго — уверен, что и в «Сочи» у нас всё получится

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин рассказал об ожидании предложений минувшим летом. После увольнения из «Крыльев Советов» он какое-то время находился в статусе свободного агента.

«Любой человек всегда будет сомневаться. Бывает такое, что чувствуешь в себе силы, а подходящего варианта нет, команды проходят мимо тебя. Опасения были, они естественны для любого тренера. Для себя я решил дождаться предложения, которое будет достаточно стабильным по времени. У меня практически не было краткосрочных периодов работы — на год или даже два. На каждом месте я трудился достаточно долго: в Тольятти — восемь лет, в «Кубани» — три года, в «Чертаново» — четыре. В Самаре вообще провёл пятилетку. И везде получалось выстроить вокруг себя команду единомышленников. Мне нужен был проект, в который смогу верить. Уверен, что в «Сочи» у нас всё получится.

Я примерно понимал, что нужно поменять в клубе, на что повлиять — в этом плане всё примерно подтвердилось. Со стороны трудно было оценить, какая из проблем всё-таки стоит на первом месте — физическая, тактическая или психологическая. Уже на месте стало понятно — это психология. Ребят нужно было вывести из этого состояния. От каждого нового тренера футболисты ждут чего-то нового, какой-то перезагрузки. Нужно отдать должное ребятам — они очень хорошо приняли наши принципы и требования и уже проделали большую работу. Они реально меняются», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.