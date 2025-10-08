Червиченко: когда за Угальде реально давали деньги, «Спартаку» надо было его продавать

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым стоило продать форварда Манфреда Угальде, когда в клуб поступали по нему предложения из Европы.

«В «Спартаке» выдалась феерическая серия у Угальде, залетало всё что можно. Но мы же видим, что это игрок, который абсолютно нестабилен и не может в долгую постоянно забивать. Он не креатор голов, просто очень часто находится в том месте, куда должен прилететь мяч. Но это не всегда работает. Причём это работает в основном со слабыми командами.

Где были его мячи в матче с ЦСКА? Поэтому я и говорю: в то время, когда за него реально давали какие-то деньги, надо было сразу продавать Угальде и искать кого-то нового. Как это делает ЦСКА. Сейчас говорю о разнице подходов в этих двух командах», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.