«Ювентус» готовится к январскому трансферу защитника «Баварии»

«Ювентус» нацелился на универсального защитника «Баварии» Рафаэла Геррейру в январское трансферное окно, поскольку Игор Тудор стремится усилить свои возможности на фланге, сообщает Tuttosport.

Контракт 31-летнего игрока с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года, однако продление контракта с мюнхенцами маловероятно, поэтому он будет доступен по сниженной цене в январе.

В этом сезоне Геррейру появлялся на поле только со скамейки запасных в Бундеслиге. Бывшая звезда дортмундской «Боруссии» провёл более 200 матчей в Бундеслиге, более 100 в Лиге 1 и 57 в Лиге чемпионов. Игрок способен выступать на различных позициях, включая позицию центрального полузащитника. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 8 млн.