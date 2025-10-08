Осинькин: не знал, что Гуарирапа собирается уходить — ни разу не видел его на тренировке

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался об уходе из команды нападающего Сауля Гуарирапы. Минувшим летом он перешёл в клуб «Шарджа» из ОАЭ.

«Первое время я даже не знал, что он собирается уходить. Прямо на флажке трансферного окна Гуарирапа подписал контракт в Эмиратах. Я не мог повлиять на ситуацию. К тому времени я ни разу не видел его на тренировке — он был травмирован, причём не в первый раз в сезоне. Могу только пожелать ему хорошей игры в «Шардже», потому что Сауль остаётся футболистом «Сочи». Насколько я знаю, у них есть право выкупа, а пока Гуарирапа там играет по аренде», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сауль Гуарирапа перебрался в «Сочи» из венесуэльского клуба «Каракас» в январе 2024 года. Минувший сезон нападающий провёл на правах аренды в московском ЦСКА. Всего на его счету 13 голов и одна результативная передача в 36 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.