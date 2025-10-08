Джордан Хендерсон признался, что не мог смотреть матчи «Ливерпуля» после ухода из клуба

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон признался, что не мог смотреть матчи с участием мерсисайдцев после ухода из клуба в 2023 году.

«Это был очень тяжёлый период, когда я ушёл из «Ливерпуля». Я провёл там много времени, 12 лет. Сам факт ухода из «Ливерпуля» был огромным и очень сложным испытанием. В любой момент это могло стать проблемой, потому что это была моя жизнь на протяжении долгого времени.

Я не мог смотреть многие матчи, и уж точно не мог смотреть матчи «Ливерпуля». Я нечасто смотрел матчи АПЛ. Это было тяжело. Я так долго там был, так сильно привязался к этому месту и посвятил ему большую часть своей жизни, что, когда я уехал, мне было очень тяжело. Это было похоже на расставание», — приводит слова Хендерсона The Athletic.

В составе «Ливерпуля» Хендерсон выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.