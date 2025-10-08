Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джордан Хендерсон признался, что не мог смотреть матчи «Ливерпуля» после ухода из клуба

Джордан Хендерсон признался, что не мог смотреть матчи «Ливерпуля» после ухода из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан «Ливерпуля», а ныне полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон признался, что не мог смотреть матчи с участием мерсисайдцев после ухода из клуба в 2023 году.

«Это был очень тяжёлый период, когда я ушёл из «Ливерпуля». Я провёл там много времени, 12 лет. Сам факт ухода из «Ливерпуля» был огромным и очень сложным испытанием. В любой момент это могло стать проблемой, потому что это была моя жизнь на протяжении долгого времени.

Я не мог смотреть многие матчи, и уж точно не мог смотреть матчи «Ливерпуля». Я нечасто смотрел матчи АПЛ. Это было тяжело. Я так долго там был, так сильно привязался к этому месту и посвятил ему большую часть своей жизни, что, когда я уехал, мне было очень тяжело. Это было похоже на расставание», — приводит слова Хендерсона The Athletic.

В составе «Ливерпуля» Хендерсон выиграл Лигу чемпионов, АПЛ, внутренние кубки и клубный чемпионат мира по футболу.

Материалы по теме
Куанса объяснил причину ухода из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android