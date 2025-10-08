Агент Глебова: отступных в контракте нет, ЦСКА может сам назначить сумму

Агент футболиста ЦСКА Кирилла Глебова Таймаз Хархаров заявил, что у футболиста нет отступных по контракту с армейцами.

«Никаких отступных в контракте Глебова нет. ЦСКА может обозначить свою сумму трансфера. Надо понимать, что в каждом топ-чемпионате есть до пяти клубов, которые готовы заплатить 20 млн за Кирилла. Англию мы не берём вообще, туда ехать сейчас очень сложно. Клубы из Испании или Италии готовы, наверное, заплатить за трансфер. Но сейчас сложно будет», — приводит слова Хархарова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Глебов провёл за ЦСКА 14 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 5 млн.