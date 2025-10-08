Скидки
Владимир Габулов: «Динамо» — клуб не для Карпина

Владимир Габулов: «Динамо» — клуб не для Карпина
Бывший вратарь московского «Динамо» Владимир Габулов высказался о главном тренере бело-голубых Валерии Карпине. По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 15 очков.

«Я не знаю, кто ждал большего от «Динамо» при Карпине. Я лично не ждал ничего, что было бы лучше, чем в прошлом году. Да, Валерий Георгиевич старается, но команда не строится за один день. Я вообще считаю, что «Динамо» — клуб не для Карпина. Игра и результаты команды показывают, что ему сложно добиться хорошего результата и качественной игры. Да, моментами футбол бывает качественным, но «Динамо» не хватает стабильности в каждом матче и от игры к игре, а также присутствуют регулярные провалы. Динамовцы неплохо выглядят в атаке, но футбол не состоит только из атаки. Игра смотрится только тогда, когда она целостная.

«Динамо» проваливается в этом году по результатам, отсюда и принятые организационные выводы, касающиеся председателя совета директоров. В клубе произойдёт смена руководства. Будем надеяться, что в «Динамо» придут профессионалы, которые разбираются в футболе и знают, как выстраивать команду для чемпионских побед в Кубке России и РПЛ. А не в очередной раз придёт менеджер из бизнес-структуры, который хорошо разбирается в бизнесе, но в футбольном коллективе будет только учиться. Если будет такой подход, это печально», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

