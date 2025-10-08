Владислав Радимов: лучше бы Дзюба забил этот пенальти, чтобы «Зенит» проиграл «Акрону»

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался по итогам матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и сине-бело-голубыми. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1, в компенсированное время матча нападающий тольяттинцев Артём Дзюба не реализовал 11-метровый удар.

«Те же самые футболисты, только что я их видел в матче с «Краснодаром», почему они перестали прессинговать, атаковать и думали, что матч так и закончится? Так не бывает. Ну и то, что Дзюба в концовке «пальнул» с пенальти в перекладину — это, конечно, фортуна. Но лучше бы Дзюба забил этот гол, чтобы «Зенит» проиграл, чтобы ещё жёстче это была оплеуха, она стала бы уроком, мне кажется, серьёзным», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).