Главная Футбол Новости

Рабьо — о Леау: ему нужно спросить себя, куда он хочет идти

Рабьо — о Леау: ему нужно спросить себя, куда он хочет идти
30-летний французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо призывает своего товарища по команде Рафаэла Леау раскрыть свой потенциал, поскольку у португальского нападающего есть все шансы стать одним из лучших игроков в мире.

«Возможно, у него нет ни воли, ни страсти такого человека, как Модрич, но Леау должен спросить себя, куда он хочет идти, доволен ли он тем, чего достиг, или его цель — стать тем, кем он действительно может быть. Для нас было бы обидно, если бы он не раскрыл весь свой потенциал и не сосредоточился на работе на все 100%. Аллегри знает, как добиться от своих игроков максимальной отдачи. Надеюсь, он также окажет на него положительное влияние. Возможно, для Леау это подходящий шанс», — приводит слова Рабьо La Gazetta dello Sport.

В этом сезоне Леау лишь дважды выходил на замену в Серии А, недавно оправившись от травмы икроножной мышцы, которую он получил в дебютном матче «Милана» в Кубке Италии с «Бари» 17 августа.

