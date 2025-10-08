Скидки
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Игорь Осинькин: любой футболист может оказаться «сбитым лётчиком»

Комментарии

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин отреагировал на мнение, что в южном клубе собраны «сбитые лётчики» — игроки, которые не закрепились в топ-клубах Мир РПЛ.

— В «Сочи» собрано достаточно много игроков, отцепленных большими клубами. Видите у них дополнительную мотивацию доказать, что не «сбитые лётчики»?
— Знаете, любой из футболистов в какой-то ситуации может оказаться «сбитым лётчиком». Причин этому может быть множество — не свой клуб, последствия травм, неудачный сезон. Кто-то не смог проявить себя в больших клубах, а здесь — заиграл. Потому что чуть меньше давления, конкуренции и больше игрового времени, возможностей выстрелить. У нас действительно многовато футболистов, которые не пришлись ко двору в других клубах. Но у всех их есть потенциал. Нам нужно попытаться его из каждого вытащить и сделать всё, чтобы они дальше развивались. Я брал в Сочи уже сформированную команду и должен сделать всё, чтобы эти игроки принесли клубу пользу, — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

