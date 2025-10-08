Габулов: из-за сборной России Карпин упускает нюансы в управлении «Динамо»

Бывший российский вратарь Владимир Габулов полагает, что из-за сборной России Валерий Карпин упускает нюансы в управлении московского «Динамо». Карпин возглавил бело-голубых минувшим летом, с национальной командой он работает с 2021 года.

— Может ли после смены руководства «Динамо» последовать смена тренерского штаба?

— Это часть футбола. Когда тренерский штаб не даёт результата, его меняют. Но надо отметить, что Карпину тяжело работать на два фронта. У него голова забита не только «Динамо», но и сборной России. Ему нужно переключаться, переключать эмоциональный фон и анализ. Объём информации очень большой в его голове, поэтому он упускает какие-то нюансы в управлении «Динамо», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.