Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» — лидер РПЛ по одному статистическому показателю

Московское «Динамо» — лидер РПЛ по одному статистическому показателю
Комментарии

«Динамо» Москва стало лидером Мир Российской Премьер-Лиги по преодолённой общей дистанции. Так, за 11 туров РПЛ игроки бело-голубых суммарно пробежали 1 348 266 метров. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Худшей командой по этому показателю стал «Ахмат» — 1 211 674 метров.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Ахматом».

Материалы по теме
Владимир Габулов: «Динамо» — клуб не для Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android