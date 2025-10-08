Московское «Динамо» — лидер РПЛ по одному статистическому показателю

«Динамо» Москва стало лидером Мир Российской Премьер-Лиги по преодолённой общей дистанции. Так, за 11 туров РПЛ игроки бело-голубых суммарно пробежали 1 348 266 метров. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Худшей командой по этому показателю стал «Ахмат» — 1 211 674 метров.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Динамо» — восьмое (15).

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Ахматом».