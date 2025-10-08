Гильермо Абаскаль: в ближайшее время «Спартак» будет лидером РПЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль уверен, что красно-белые вскоре станут лидером Мир РПЛ. По словам испанского специалиста, команда Деяна Станковича является очень конкурентоспособной.

— Почему у «Спартака» не получается быть в лидерах?

— Я думаю, что они будут лидерами в ближайшее время. Команда действительно очень конкурентоспособна, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Спартак» — шестой (18).