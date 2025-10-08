Вильям Салиба: трофеи придут быстро

24-летний французский защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о возможности завоевания трофеев лондонским клубом, а также своих перспективах.

«Мне не хватает трофеев, но они быстро появятся, потому что у нас хороший тренер и хороший состав. Я хочу продолжить играть в «Арсенале», потому что чувствую себя здесь как дома. Я хотел бы закрепиться тут надолго», — приводит слова Салиба Get French Football News.

Салиба присоединился к «Арсеналу» в 2019 году, но сначала выступал в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». Последние два сезона он является основным игроком лондонского клуба. На прошлой неделе футболист продлил контракт с «Арсеналом» до лета 2030 года.