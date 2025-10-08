Скидки
ЦАР — Гана. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Осинькин: Семак давно работает с Глушенковым, и мои советы на этот счёт ему не нужны

Осинькин: Семак давно работает с Глушенковым, и мои советы на этот счёт ему не нужны
Бывший тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что наставник «Зенита» Сергей Семак не обращался к нему за советом по поводу полузащитника Максима Глушенкова.

— Семак к вам за советом по Глушенкову не обращался?
— Ну нет. Сергей Богданович и сам достаточно времени с Максимом работает, и ему советы такого рода уже не очень нужны. Перед матчами мы всегда общались, обсуждали любые проблемы, но в такие темы тренеры обычно не лезут. В каждом клубе своя атмосфера и своё понимание, что правильно и неправильно. А такому клубу, как «Зенит», советы со стороны тем более не нужны. Может, сейчас спросит — у нас же следующая игра с «Зенитом» (улыбается). Но вряд ли, — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

