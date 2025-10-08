Булыкин: уровень сборной России выше Ирана, должны обязательно победить

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Ирана.

«Уровень футболистов сборной России выше, чем у Ирана, поэтому наша команда должна показать хорошую игру, обязательно победить и порадовать болельщиков. Не хочется, чтобы в нашей сборной проводились эксперименты или футболисты выходили незаряженными на победу. Какие могут быть вопросы, когда ты играешь за национальную команду? Ты — лицо страны! Все болельщики российского футбола смотрят на тебя, ведь в отсутствие международных матчей сборная — единственная отдушина», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдёт в Волгограде 10 октября. В текущем рейтинге национальных команд ФИФА Россия занимает 33-е место, Иран — 21-е.