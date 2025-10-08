Объявлен лучший игрок «Спартака» по итогам сентября 2025 года

Пресс-служба «Спартака» объявила лучшего игрока красно-белых по итогам сентября 2025 года. Так, в голосовании болельщиков победу одержал португальский полузащитник Жедсон Фернандеш, который в трёх матчах РПЛ отметился двумя голами. Он набрал более 50% голосов.

«Наш полузащитник забил в сентябре два гола и набрал 50% ваших голосов. Так держать!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.

Фернандеш перешёл в «Спартак» летом 2025 года из турецкого «Бешикташа». По данным разных СМИ, сумма сделки составила от € 25 млн до € 27 млн (с учётом возможных бонусов). Суммарно в России Жедсон провёл 11 матчей, забил пять голов и отдал один результативный пас.