Известный российский тренер Александр Григорян объяснил, почему «Зениту» удаётся разрывать соперников в РПЛ, связав это с игрой нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова. В первом осеннем месяце Глушенков забил пять голов в рамках чемпионата России и был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.

«Глушенков вернулся. И как только Глушенков вернулся, вернулся и «Зенит». Надо сказать, что он вернулся не один, а с Венделом. Остаётся констатировать факт: как только Глушенков возвращается, «Зенит» начинает разрывать своих соперников», — приводит слова Григоряна официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).