«Глазго Рейнджерс» рассматривают возвращение Стивена Джеррарда

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард может вернуться в «Глазго Рейнджерс» в качестве главного тренера, вместо уволенного Рассела Мартина, сообщает Sky Sports.

45-летний специалист уже возглавлял «Рейнджерс» с 2018 по 2021 год, с которым выиграл чемпионский титул в 2021 году. После двух лет работы в Саудовской Аравии в клубе «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард свободен с 30 января. Джеррард по-прежнему высоко ценится руководством «Рейнджерс», которое запланировало встречу с ним.

«Глазго Рейнджерс» занимают восьмое место в лиге после семи сыгранных матчей, набрав восемь очков, отставая на 11 очков от лидера «Хартс» и на девять очков от своего принципиального соперника «Селтика».