Михаил Дегтярёв положительно оценил идею использовать в матчах Кубка России только россиян

Руководство Российской ассоциации спортивных комментаторов провело встречу с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, предложив тому подумать над возможным изменением правил проведения Фонбет Кубка России и формировать составы участвующих команд только из российских игроков — тех, кто имеет право выступать за сборную страны. Министр отметил, что это интересное предложение, которое будет проработано. Об этом сообщает пресс-служба РАСК (Российская ассоциация спортивных комментаторов).

Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Действующий победитель Кубка России по футболу — ЦСКА. В суперфинале турнира прошлого сезона армейцы обыграли «Ростов».