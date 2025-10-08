Экс-игрок ЦСКА Иванов: армейцы заслуженно лидируют в РПЛ и будут бороться за чемпионство

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о лидерстве армейской команды в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Подопечные Фабио Челестини набрали 24 очка за 11 матчей и занимают первое место в турнирной таблице.

«Я изначально говорил, что ЦСКА в начале сезона ещё немножко лихорадило. Они провели хорошую трансферную политику и выбрали тех игроков, которые действительно соответствуют уровню ЦСКА. Это подтвердило место в таблице РПЛ, которое они занимают.

И тренер у них хороший, не побоялись и отпустили Николича в другой клуб. Хотя, наверное, он был действительно неплохим специалистом. Думаю, ЦСКА заслуженно занимает первое место в РПЛ и будет бороться за чемпионство», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.