Главная Футбол Новости

Рабьо — о трансфере из «Марселя»: непонимание и своего рода предательство

Комментарии

30-летний французский полузащитник «Милана» Адриен Рабьо высказался по поводу своего трансфера из «Марселя» в «Милан».

«Я отлично провёл сезон и помог «Марселю» вернуться в Лигу чемпионов. Конечно, это касается не только меня… но в конце концов, как и все остальные, я почувствовал непонимание… и своего рода предательство», — приводит слова футболиста RTL France.

15 августа после встречи «Марселя» с «Ренном» в раздевалке команды произошла драка между Адриеном Рабьо и Джонатаном Роу. Клуб выставил обоих игроков на трансфер — англичанин отправился в «Болонью», а француз продолжил карьеру в «Милане».

Новости. Футбол
