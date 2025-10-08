Осинькин высказался о проблемах некоторых игроков «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о проблемах некоторых игроков своей команды.

«У всех их есть немного общих проблем — и у Зиньковского с Коваленко, и у Волкова с Мухиным. Есть психологические моменты, которые надо решать. Все они подрастеряли тот тонус, который делал их узнаваемыми. Эти вопросы мы стараемся решать. Сейчас у нас Максим сыграл достаточно удачный матч в чемпионате. Но пока это отрезки. Игра всех перечисленных футболистов ещё немножечко лоскутная. Нет цельности, стабильности. Я надеюсь, что мы всё это выровняем», — рассказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.