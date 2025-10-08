Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Ракова рассказал о восстановлении лучшего бомбардира «Крыльев» после травмы

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, являющийся представителем игрока «Крыльев Советов» Вадима Ракова, рассказал о восстановлении лучшего бомбардира самарцев после травмы.

«На счёт тренировок в общей группе ещё говорить рано. Нужно втянуться в процесс. Вчера общался с руководством «Крыльев Советов». Было проведено контрольное обследование, которое показало, что всё хорошо и идёт по плану. В ближайшее время, как команда приступит к тренировочному процессу, Вадим начнёт потихонечку тренироваться.

Чтобы ставить игрока в общую группу — его надо подвести после травмы. Конечно, он начнёт индивидуально под присмотром медицинского штаба. Дальше всё будет зависеть от Вадима. Если не появится никаких болевых ощущений, со временем перейдёт в общую группу», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

