«Суперреализация». Генич — о признании Максима Глушенкова лучшим игроком РПЛ в сентябре

Известный футбольный комментатор Константин Генич объяснил, почему выбрал нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября. В первом осеннем месяце Глушенков забил пять голов в рамках чемпионата России.

«Изначально казалось, что на звание игрока месяца претендует Бителло, но уж больно хорош был Глушенков в матче с «Краснодаром»: потрясающий объём продуктивной работы, супергол, классная голевая передача на Луиса Энрике. Потом настоящий бенефис в матче с «Оренбургом» – да, кто-то скептически отнесётся к уровню соперника, которому Глушенков забил четыре раза, но суперреализация, суперисполнение, забитые мячи на любой вкус.

Не каждый игрок у нас в сезоне забивает четыре гола в одном матче. Поэтому для меня Глушенков в концовке месяца своей игрой, формой, продемонстрированной в матчах с «Краснодаром» и «Оренбургом», на финишном рывке вырвал победу в этом противостоянии с Бителло в номинации лучшего игрока месяца», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).