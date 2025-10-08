Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Баженов объяснил, почему считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ прямо сейчас

Баженов объяснил, почему считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ прямо сейчас
Комментарии

Известный российский экс-футболист Никита Баженов объяснил, почему считает полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сентября 2025 года. Накануне Глушенков официально был признан игроком месяца в чемпионате России.

«Статистика говорит сама за себя – раз. Второе – влияние на игру. В его адрес была определённая критика, и, допускаю, он пересмотрел какое-то понимание. По игре видно, что Глушенков – один из лидеров, играет на том уровне, который все ждут. Влияние, прекрасные голы, комбинации – на данный момент он лучший, в «Зените» уж точно», — цитирует Баженова сайт РПЛ.

