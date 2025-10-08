Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Экс-игрок ЦСКА Иванов: Кисляк и Глебов могут вырасти в будущих звёзд российского футбола

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов высказался о прогрессе молодых звёзд армейской команды. Подопечные Фабио Челестини набрали 24 очка за 11 матчей и занимают первое место в турнирной таблице.

— Многие отмечают прогресс Кисляка и Глебова. Могут ли они вырасти в будущих звёзд российского футбола?
— Конечно, могут! Тем более они играют с футболистами высокого уровня, которые рядом с ними находятся в команде. Думаю, они не то что могут, а скорее всего, вырастут в хороших футболистов. Конечно, многое и от них зависит, это понятно. Но у них всё для этого есть, — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

