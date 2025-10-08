Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Сьерво ответил Рабьо, назвавшему «безумием» решение провести матч в Австралии

Де Сьерво ответил Рабьо, назвавшему «безумием» решение провести матч в Австралии
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сьерво ответил полузащитнику «Милана» Адриену Рабьо, который раскритиковал решение провести матч Серии А между «россонери» и «Комо» в Австралии.

«Рабьо, как и все футболисты, зарабатывающие миллионы евро, утверждает, что ему платят за выполнение работы, то есть за игру в футбол. Ему следует с большим уважением относиться к деньгам, которые он зарабатывает, и быть более сговорчивым со своим работодателем, который согласился и настоял на проведении этого матча за границей», — приводит слова Де Сьерво La Repubblica.

«Милан» и «Комо» совместно с Серией А попросили сыграть матч 24-го тура чемпионата в Австралии в феврале 2026 года из-за того, что стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр.

Материалы по теме
Рабьо — о матче «Милан» — «Комо» в Австралии: это просто безумие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android