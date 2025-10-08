Де Сьерво ответил Рабьо, назвавшему «безумием» решение провести матч в Австралии

Генеральный директор итальянской Серии А Луиджи Де Сьерво ответил полузащитнику «Милана» Адриену Рабьо, который раскритиковал решение провести матч Серии А между «россонери» и «Комо» в Австралии.

«Рабьо, как и все футболисты, зарабатывающие миллионы евро, утверждает, что ему платят за выполнение работы, то есть за игру в футбол. Ему следует с большим уважением относиться к деньгам, которые он зарабатывает, и быть более сговорчивым со своим работодателем, который согласился и настоял на проведении этого матча за границей», — приводит слова Де Сьерво La Repubblica.

«Милан» и «Комо» совместно с Серией А попросили сыграть матч 24-го тура чемпионата в Австралии в феврале 2026 года из-за того, что стадион «Сан-Сиро» в Милане будет занят церемонией открытия зимних Олимпийских игр.