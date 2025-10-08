Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Корнаухов: «Зенит» потихонечку себя реанимирует

Комментарии

Российский экс-футболист Олег Корнаухов прокомментировал признание полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова лучшим игроком Мир РПЛ по итогам сентября.

«Наверное, небольшая критика от экспертов – возможно, от главного тренера тоже – непопадания в стартовый состав дали о себе знать. Глушенков – очень амбициозный игрок, бесспорно, талантливый, хотя не всегда совладает со своим талантом. В этом месяце он показал себя очень ярко, здорово. Красиво забитые мячи, покер – немногие могут это себе позволить. «Зенит» потихонечку себя реанимирует, снова заставляет о себе говорить, что команда, несмотря ни на что, остаётся одним из главных претендентов на чемпионство – в этом большая заслуга Максима», — цитирует Корнаухова сайт РПЛ.

