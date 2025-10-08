«Клубы сами к этому не придут». Дегтярёв — о роли государства в развитии футбола в России

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв обозначил роль государства в развитии профессионального футбола в России. Ранее Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Годами звучит тезис — сначала развить академии, потом менять правила. Но без регулирующего участия государства клубы и частные школы сами к этому не придут. Сейчас мы на той стадии, когда хотим услышать аргументы сторон и запустить процесс изменений. Если ограничений не будет, вопросами детско-юношеского футбола никто не займётся. Наша задача — запустить движение, а дальше решения должны принимать отраслевые сообщества», – приводит слова Дегтярёва пресс-служба Российской ассоциации спортивных комментаторов.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).