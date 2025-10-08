«Арсенал» изучает варианты расширения стадиона

Лондонский «Арсенал» рассматривает различные планы по расширению и реконструкции стадиона «Эмирейтс», сообщает ESPN.

«Канониры» начали работу более года назад, обсуждая возможные пути модернизации стадиона, который следующим летом будет отмечать 20-ю годовщину первого матча на нём. Окончательное решение ещё не принято, и переговоры остаются на стадии изучения. Рассматривается множество вариантов: от небольших обновлений до существенного расширения.

Любая значительная реконструкция будет осложнена, учитывая, что стадион расположен на сравнительно узком участке площадью 70 тыс. кв. м, рядом со стадионом проходит железнодорожная линия, а также имеются ограничения на застройку.