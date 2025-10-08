Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Сенников: у «Локомотива» есть хорошие шансы взять титул под руководством Галактионова

Комментарии

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил турнирные амбиции железнодорожников под руководством Михаила Галактионова.

«Краснодар» в прошлом сезоне стал чемпионом и сохранил состав, поэтому находится в лидерах. «Локомотив» стал стабильнее и взрослее, поэтому тоже хорошо стартовал. Железнодорожники должны в этом сезоне побороться за медали. Все хотят, чтобы Галактионов с командой взял первый титул. В этом сезоне у «Локомотива» есть хорошие шансы на это. Команда повзрослела и совершила правильные трансферы. Осталось не терять очков в важных матчах», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

