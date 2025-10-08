Журавель объяснил, почему считает лучшим игроком сентября в РПЛ Касинтуру из «Ахмата»

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель рассказал, почему проголосовал за хавбека «Ахмата» Эгаша Касинтуру при выборе лучшего игрока Мир РПЛ в сентябре.

«Выбирал между двумя футболистами – это Глушенков, который так ярко ворвался в стартовый состав «Зенита», забил четыре гола в одном матче, и Касинтура, который в «Ахмате» покеров не делал, но мне кажется, больше, чем Глушенков, влиял на игру и играл в этом месяце стабильнее, просто все матчи проводил на высоком, качественном уровне, не имея, может, какого-то одного суперъяркого матча. Мой выбор здесь – стабильность, способность показывать свой класс на дистанции в месяц, отсутствие провалов, поэтому Касинтура – лучший игрок сентября», — цитирует Журавеля сайт РПЛ.