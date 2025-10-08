Скидки
Индонезия — Саудовская Аравия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:15 Мск
Футбол Новости

Дмитрий Сенников: у сборной России интересные соперники осенью

Дмитрий Сенников: у сборной России интересные соперники осенью
Аудио-версия:
Российский экс-футболист Дмитрий Сенников оценил соперников сборной России в октябре 2025 года. Команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Ираном (10 октября) и Боливией (14 октября).

«Сборная Ирана — хорошая команда. У нашей национальной команды интересные соперники осенью. С Иорданией у нашей сборной выходил неосновной состав. Поэтому многое зависит от того, какой состав выставит Карпин. Я считаю, что дадут сыграть всем футболистам, так как это товарищеские матчи. Мне кажется, с Ираном будет более экспериментальный состав, а с Боливией — основной. Конечно, хочется, чтобы оба матча выиграли, а товарищеские игры превращались в официальные. Хочется, чтобы игроки выходили на эти матчи с настроем: «Две игры — нужно только шесть очков!» — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

