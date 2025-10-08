Скидки
В РФС заявили, что обеспечили Карпина всем необходимым для комфортной работы в сборной

Комментарии

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Валерию Карпину комфортно работать на посту главного тренера национальной команды России. Карпин возглавляет сборную с 2021-го, а с 2022 года все российские команды отстранены от международных турниров. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

«Мы обеспечили Карпина всем необходимым, ему в сборной комфортно. У нас хороший коллектив — тренеры, врачи, массажисты, — все его поддерживают», — приводит слова Митрофанова «РИА Новости Спорт».

В октябре команда Валерия Карпина сыграет со сборными Ирана и Боливии, а в ноябре встретится с Чили и Перу.

